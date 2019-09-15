جونسون: بإمكاني إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع



وقال رئيس بلدية لندن السابق إنه يعمل على ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.



وأضاف جونسون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليست النتيجة التي يريدها على الإطلاق ولكن الاستعدادات للخروج بلا اتفاق تجري " بشكل مكثف جدا".



وتابع جونسون "لو استطعنا تحقيق تقدم كاف خلال الأيام القليلة المقبلة فإنني اعتزم الذهاب إلى تلك القمة الحاسمة في 17 أكتوبر ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يحمي مصالح قطاع الأعمال والمواطنين على جانبي القنال وعلى جانبي الحدود في أيرلندا".

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتقد أن بإمكانه إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف.