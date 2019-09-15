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بـ1%.. المرزوقي يعترف بفشله في انتخابات الرئاسة التونسية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:46 م
منصف المرزوقي الرئيس
منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق
محمد عمر
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اعترف منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق، مساء اليوم الأحد، بهزيمته المدوية في انتخابات الرئاسة التي انتهت اليوم؛ بحصوله على 1% من أصوات الناخبين وفقا لتقديرات شبه نهائية.

وقال المرزوقي في بيان مساء اليوم: "بعد النتائج المخيبة للآمال في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبعد التأكيد على تحمّلي كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة، أتوّجه بجزيل الشكر لكل المواطنين والمواطنات اللذين أعطوني أصواتهم وثقتهم في هذا الدور الأول للانتخابات الرئاسية".

وتوجه المرزوقي بالشكر لكل من وقفوا بجانبه طيلة عقود وسنوات النضال واللذين تكفّلوا بمتاعب الحملة الأخيرة من تنسيقيات محلية أعدت كل زياراته الميدانية، من الطاقم الإداري والاعلامي والأمني وكل المتطوعين والمتبرعين بجهدهم ووقتهم ومالهم.

واختتم البيان: "بالتوفيق تونس في مسارك الصعب الشاق الطويل- والتي لم تكن هذه الانتخابات إلا مرحلة من مراحل تطورك- من دولة تسلّط إلى دولة خدمات، من نظم سياسية تحكمها العصبيات والعصابات إلى نظم سياسية تحكمها القوانين والمؤسسات".

ورجحت النتائج شبه النهائية، في تونس، مساء الأحد، تأهل كلا من رجل القانون وأستاذ الجامعة قيس سعيد ورجل الأعمال المحتجز نبيل القروي إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

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