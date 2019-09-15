فيديوجراف| "أزمة محمد صلاح والفيل الأزرق 2" أبرز أخبار اليوم
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:45 م
اسلنم محمودطباعة
يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا
"الفيل الأزرق 2" يتصدر أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما
ماني يؤكد انتهاء أزمته مع محمد صلاح: عدنا صديقين
الدولار يتراجع أمام الجنيه
"مدبولي" يكلف ببدء تنفيذ مشروع "الوقود المزدوج"
الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا
"الفيل الأزرق 2" يتصدر أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما
ماني يؤكد انتهاء أزمته مع محمد صلاح: عدنا صديقين
الدولار يتراجع أمام الجنيه
"مدبولي" يكلف ببدء تنفيذ مشروع "الوقود المزدوج"