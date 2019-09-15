تعادل ريال بيتيس مع خيتافي في الدوري الإسباني

تعادل ريال بيتيس مع ضيفه خيتافي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (بينيتو فيامارين) ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقدم خيتافي في الدقيقة 15 عن طريق خايمي ماتا من ضربة جزاء، وتعادل بيتيس في الدقيقة 73 بضربة جزاء أيضا بواسطة المخضرم خواكين سانشيز.

وبهذا يقتسم الفريقان نقاط اللقاء، ليصبح لبيتيس 4 نقاط في المركز الـ15، من فوز في الجولة وتعادل اليوم، مقابل خسارة أول جولتين أمام بلد الوليد وبرشلونة.

بينما فشل خيتافي في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم بخسارة و3 تعادلت متتالية، ليظل قابعا في منطقة الخطر (المركز الـ18) بثلاث نقاط.