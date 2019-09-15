مرسيليا يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

حقق فريق مرسيليا انتصارا ثمينا على مضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب لويس الثاني ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف مرسيليا كلا من داريو بينيديتو هدفين في الدقيقتين 38 و66،وفالير جيرمان في الدقيقة 41،وديميتري بايت في الدقيقة 61، بينما سجل لموناكو وسام بن يدر في الدقيقتين 17 و26 من ضربة جزاء، وكيتا بالدي في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد مرسيليا إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند نقطتين في المركز الـ19.