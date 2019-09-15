ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف ميلان والمباراة الوحيد اللاعب كريستوف بيونتيك من ضربة جزاء في الدقيقة 68، ولعب فيرونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد لاعبه ماريوز ستيبنسكي.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الـ11.