ليلة بورسعيدية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

قدمت مدينة بورسعيد الباسلة في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان مسرح الهواة بدورته السابعة عشر "دورة فنان الشعب سيد درويش" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية ويستمر حتى 17 سبتمبر الجارى، عرضا بعنوان "بيت برناردا البا" عن رائعة الكاتب الإسباني فيدريكو جارسيا لوركا، إخراج مجدي الشناوي، دماتورج أحمد آدم، إضاءة أحمد هشام، إعداد موسيقى عمرو الدهشان، التابع لجمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية الإقليمية.



والعرض بطولة عنان بسام، سارة سعد، عبير محمد، سلمي هاني، شيماء عبدالله، فاطمة العجمي، روضة جمال، وتدور أحداثه حول برناردا البا، تلك العجوز القاسية التي لا تقبل إلا بتنفيذ أوامرها وإن كانت خاطئة، المسيطرة على بناتها الخمس، والخادمة كضابط شرس يحكم كتيبة عسكرية، فلا يجرؤ أحد جنوده على العصيان.. فماذا تكون النتيجه؟