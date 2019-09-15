بعد تأهله للجولة الثانية.. بيان من حملة "القروي" السجين المرشح لرئاسة تونس

عبرت حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي المحتجز عن شكرها للشعب التونسي على منحه الثقة وصعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات مع المرشح الآخر المستقل قيس سعيد.



وقالت حملة رجل الأعمال البارز الذي يقبع في السجن الآن بتهم غسيل أموال في بيان مساء الأحد، "من خلال تصويتك، إنت عبّرت على إرادتك، وعلى التنوّع اللي فيك، لكنّك عبّرت أنّو أولويّتك هي رغبتك باش تغيّر وضعك، وحاجتك للأمل".



وأوضح بيان القروي أن التونسيين عاقبتو من حاولوا سرقة أصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات والزج به في السجن من غير محاكمة ومنعه من القيام بحملته.



واضاف البيان "نحبّ نشكر في البداية كلّ إلّي عطاوني ثقتهم وصوّتولي نحب نشكر رفاقي في حزب قلب تونس اللي رشحوني للانتخابات الرّئاسيّة، وفريق حملتي اللي تعب خصوصا مع الظّروف اللي مرّيت ومازلت نمرّ بيها".



وطالب قروي بزوال سجنه والسماح له بالخروج لخوض الجولة الثانية من الانتخابات بنفسه وأن يكون التنافس الانتخابيّ نزيه تتساوى فيه حظوظ المترشحين مع الاحترام الكامل للدّستور والقوانين ولإرادة المواطنين والناخبين.