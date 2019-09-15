وفد "خطة النواب" يلتقي غدا إدارة الموازنة ومكتب الحاكم ببنسلفانيا في أمريكا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوفد المصري الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية توجه اليوم إلى ولاية بنسلفانيا، حيث إنه من المقرر أن يلتقي غدا الإثنين 16 سبتمبر مع إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، ومناقشة كيفية مواءمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية (أو خطط حكامها) بما يتوافق مع إعداد الموازنة.



كما سيتناول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية فى إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الميزانيات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية، والدروس المستفادة من تنفيذ الموازنة المستندة إلى البرامج.



يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.



يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.