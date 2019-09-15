درة عن الانتخابات التونسية: صعب توقع الفائز لكثرة عدد المرشحين

قالت الفنانة التونسية درة، إنها شاركت في الانتخابات التونسية الرئاسية، وذلك حرصًا منها على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.



وأضافت درة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "يا رب يكملها على خير واللي فيه الخير لتونس هو ما يحدث".



وتابعت: "ذهبت للانتخاب في السفارة التونسية بالقاهرة، وكنت الأيام الماضية بصور في العين السخنة، ولحقت أخر يوم لأنه لازم أكون موجودة وكل شخص ينتمي لتونس لابد أن يشارك لأنه واجب".



وأكدت أن الانتخابات ديمقراطية مئة في المئة والموضوع كان منظمًا جدا ومهما كانت النتيجة سواء كنت أريدها أو لا فعلينا تقبلها، لأن المرشحين هذا العام عدد كبير عن كل الأعوام، ولهذا توقع الناجح يختلف عن كل الانتخابات.