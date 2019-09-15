الترجي ينجو من الخسارة.. والوداد ينتصر في دوري أفريقيا

نجا الترجي التونسي من الخسارة في بداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بتعادله 1-1 خارج الديار مع ايليكت سبور من تشاد، بينما خسر منافسه المحلي النجم الساحلي 2-صفر أمام أشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب دور 32 للبطولة اليوم الأحد.



وعاد الوداد البيضاوي المغربي، وصيف الترجي الموسم الماضي، من نواكشوط بانتصار ثمين 2-صفر على نواذيبو الموريتاني.



وافتتح الترجي التسجيل عبر الوافد الجديد فادي بن شوق في الدقيقة 67، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل في الدقيقة 74.



وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق التشادي تصدى لها رامي الجريدي حارس الترجي؛ لينقذ حامل اللقب من الخسارة في بداية مشواره بالبطولة.



وفي غانا اهتزت شباك النجم الساحلي بهدف في كل شوط، ليخسر خارج أرضه أمام أشانتي كوتوكو.



وافتتح صاحب الأرض التسجيل، عبر أوجوستين أوكرا بعد ثلاث دقائق من البداية، قبل أن يعزز النتيجة عبر ريتشارد ارتور في الدقيقة 55.



وتأثر النجم الساحلي بغياب لاعبيه البارزين محمد أمين بن عمر وياسين الشيخاوي ومحمد المثناني وإيهاب المساكني للإصابة.



ولن تكون مهمة النجم سهلة في مباراة الإياب إذ يحتاج للفوز 3-صفر للاستمرار في البطولة المتوج بلقبها مرة واحدة عام 2007.



وعلى عكس الفريقين التونسيين، فاز الوداد في نواكشوط ليقترب من التأهل لدور المجموعات، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد في مباراة العودة في الدار البيضاء بعد أسبوعين.



ووضع المدافع محمد الناهيري الوداد في المقدمة، بضربة رأس في الدقيقة 34، إثر تمريرة عرضية من النيجيري ميشيل باباتوندي.



وعاد باباتوندي ليمرر كرة بينية للبديل إسماعيل الحداد الذي أضاف الهدف الثاني من وضع انفراد في الدقيقة 74، وكاد أيضًا أن يضيف الهدف الثالث عبر تسديدة هائلة ارتدت من العارضة في الدقيقة 84.