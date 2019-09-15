الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

تستعد الكاتبة العراقية ترانة زماني طرح كتابها الجديد الذي يحمل اسم "عقول الحياة"، والذي تناقش من خلاله فكرة "صراع الأجيال"، بطرق علمية، وبحثية قامت بدراستها وتجميعها مؤخرا.



وقالت الكاتبة العراقية، ترانة زماني، في تصريحات لها اليوم، أن فكرة الكتاب الذي يحمل اسم "عقول الحياة"، تتطرق أيضًا الى حواديت كل جيل، واختلاف العصور، إضافة إلى فكرة طرح قصص حقيقية لبعض الأجيال بالدول العربية المختلفة، سواء في العراق أو مصر أو سوريا، ولبنان، وغيرها من الدول.



وتابعت أن فكرة الكتاب جاءت لها منذ سنوات، فيما تسعى خلال الفترة الحالية، لعمل مناقشات عدة في عدد من جامعات دولة العراق، إضافة إلى كثير من حفلات التوقيع الخاصة، التي سوف تقوم بتوزيع الكتاب بالمجان علي كل الحاضرين، مشيرة الي أنها تستهدف من خلاله جميع الفئات العمرية.



يذكر أن آخر رواية قدمتها الكاتبة والروائية ترانة زماني، كانت تحمل اسم "عيون سمراء"، وقد حققت مبيعات كبيرة جدًا في العراق وبعض دول الخليج، ومصر.