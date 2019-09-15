أحمد موسي: نمتلك أقوي جيش بالمنطقة ويحاولون استهدافه بالأكاذيب

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه لا يستطيع أحد أن يعتدي على مصر بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه لا أحد يمتلك القدرة على توجيه ضربة عسكرية وعدوان مباشر على مصر.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مصر تمتلك أقوى جيش في المنطقة، ولذلك يتم استهدافها بالأكاذيب والشائعات، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية لديها الردع الكامل لمواجهة أي اعتداء على مصر.



وأوضح أن الإعلام قديمًا كان يمتلك الوثائق والأدلة على كل خبر، حيث لا يتم نشر أي معلومة إلا بورقة، أما الآن أصبحت وسائل الإعلام الدولي غير مهنية، وباتت تروج الأكاذيب المفبركة عن مصر.