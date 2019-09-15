بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

تقيم مكتبة مصر الجديدة العامة، بعد غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "شوارع السماء" للكاتب وجدي الكومي، بمقر المكتبة، في تمام الساعة السادسة مساء.



تتكون المجموعة من 21 قصة، ويتنقل فيها الكاتب بين أبطاله المختلفين، ما بين "رجل الأوكازيون"، "رجل البطاطس"، "سيدة الياقوت"، و"المجنونة صاحبة السطوة"، ورغم اختلاف تيمة القصص، فجميعها يجمع بينها قدرة الكاتب على التقاط التفاصيل الصغيرة ونسجها بمهارة ليفتح أمام القارئ طريقًا للمتعة والتوقف أمام العديد من المشاعر المغايرة بين الدهشة والتأمل، الفرح والحزن، واكتشاف طاقات وطرق جديدة غير مأهولة في "شوارع السماء".



"وجدى الكومي" روائي صدر أول عمل روائي له في عام 2008 تحت عنوان "شديد البرودة ليلا"، وحائز على عدة جوائز منها جائزة أفضل مجموعة قصصية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018 عن "شوارع السماء".