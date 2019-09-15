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عالم

المعارضة الكندية تعد بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
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أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، آندرو شير، اليوم الأحد، إنه سوف يصادق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، إذا أصبح رئيسا للوزراء، على الرغم من اعتقاده بأن كندا تضررت؛ بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف - خلال حواره مع الصحفيين أثناء توجهه إلى فانكوفر خلال حملته الانتخابية - "أعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نعترف بحقيقة أن الناس يمكن أن يرتكبوا أخطاء ويمكن للناس أن يوافقوا على ذلك"، موضحا أن القرارات ستتخذ على أساس كل حالة على حدة.

ولفت "شير" إلى أن ما يريد الحديث عنه وما يهتم به الكنديون أكثر من التشويش الليبرالي، هو سجل زعيم الحزب الليبرالي ورئيس الوزراء جستن ترودو.

وأشار إلى تقرير في صحيفة "جلوب اند ميل" أمس السبت، أن ترودو قدم الكثير من التنازلات لترامب عندما تم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في العام الماضي.

وقال شير "من الواضح جدًا أنه في الساعات القليلة الماضية، أدار دونالد ترامب ملف المفاوضات، بينما قدم ترودو التنازلات واحدة تلو الأخرى لأنه ترك نفسه في موقف ضعيف"، واتهم ترودو بعدم الوفاء بوعده بإبرام صفقة أفضل لكندا.

وتابع أن الصفقة الناتجة كارثة بالنسبة لعمال السيارات ومزارعي الألبان على وجه الخصوص الذين لديهم الآن حصص وقيود تصدير لم يسبق لها مثيل من قبل، وعلى الرغم من شكواه حول الاتفاق قال شير "إنه سيظل يعمل على التصديق عليه لأن عدم القيام بذلك سيجعل الاقتصاد الكندي في حالة فوضى".

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