"أوهام المقاول الأجير"...هل يظن محمد علي أنه يمتلك أسرارًا عن أنفاق الجيش؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه" 90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش، والذي يفضح أكاذيب المقاول الأجير محمد علي حول الأنفاق التي ساهم في تنفيذها مع الجيش.

وقال المقاول في الفيديو:"محمد علي لا يوجد عنده أسرار، هناك 30 ألف شخص يعملون مع القوات المسلحة، ويعرفون سبب إنشاء هذه الأنفاق، فهو لا يعرف أسراًار، ولا يوجد عنده ما يظن أنه يخيف به الدولة"

واستكمل:" أن الأنفاق سببها تسهيل عملية لقاء القيادات العسكرية ببعضها البعض في أماكن بعينها، والجميع يعرف ذلك"، مضيفا" يا محمد يا علي اطلع قول أنا ضيعت فلوس الناس وساعدوني أرجعها، والجيش كان هيقف جنبك بدل اللي بتعمله ده"