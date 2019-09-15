الباز: محمد علي مجرد "أجير" يستخدم لتشويه الدولة وإثارة الناس (فيديو)

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الهارب محمد علي هو مجرد "أجير" يتم استخدامه لتشويه الدولة المصرية وإثارة الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الهارب محمد علي بحاجة للتحليل النفسي، بعد أن أصبح عنوان عريض في قنوات الإخوان الإرهابية.

ودعا "الباز" الشعب المصري لتأمل أي مادة تطرح في الإعلام قبل إصدار أحكام، لأننا نعيش مرحلة كلها "شك وريبة".