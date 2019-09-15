مسؤول أمريكي: الهجمات على منشآت السعودية لم تأت من اليمن

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأحد إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين وأنها جاءت من اتجاه غربي-شمالي غربي وليس اليمن في الجنوب.



وقال المسؤول:"لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا، مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب، لا يوجد احتمال آخر، والدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا".