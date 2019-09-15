الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بنزاهة الانتخابات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:43 م
عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح
طباعة
شدد رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل ستحاط بكل ضمانات النزاهة.

وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون الحكومي، قال بن صالح إنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019"، مؤكدا أنه "آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".

وأكد "بن صالح"، أنه قام اليوم الأحد بالتوقيع على مرسوم رئاسي باستدعاء الهيئة الناخبة، كما دعا إلى "التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا".

وأوضح أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الانتخابات "أدخلا تغييرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج، الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا".

وتابع "هذه التغييرات أتت كذلك لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير الذي ينشده الشعب الجزائري، عبر تطهير تأطير الدولة، ومكافحة الفساد واللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة".

وشدد بن صالح على أن الانتخابات الرئاسية "ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، بنفس الوقت، بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطيةٍ حقيقية في واقع جديد".

وأشاد بن صالح بأفراد الجيش الجزائري وقيادته العليا، مؤكدًا بأن الانتخابات الرئاسية تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجح، الذي سيسمح للجزائر من تجاوز وضعها الراهن.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات "بقدر ما تعد ضرورية، فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به".

وفي وقت سابق صرح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، برغبته في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد اليوم 15 سبتمبر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

منذ يوم

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

منذ حوالي 12 ساعة

التحفظ على حفار "إيسون" في الغردقة

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

احذر.. مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

نصائح مفيدة لعلاج التهاب الحلق

4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة

النيران تلتهم معبدا في جبال الأورال الروسية

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

افضل نظام غذائي للصغار في سن البلوغ

تفاصيل مشروعات مياه الشرب بمحافظة القليوبية

ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بالجيزة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

افتتاح ليالي السينما الكورية بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك