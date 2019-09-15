الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بنزاهة الانتخابات

شدد رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل ستحاط بكل ضمانات النزاهة.



وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون الحكومي، قال بن صالح إنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019"، مؤكدا أنه "آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".



وأكد "بن صالح"، أنه قام اليوم الأحد بالتوقيع على مرسوم رئاسي باستدعاء الهيئة الناخبة، كما دعا إلى "التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا".



وأوضح أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الانتخابات "أدخلا تغييرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج، الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا".



وتابع "هذه التغييرات أتت كذلك لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير الذي ينشده الشعب الجزائري، عبر تطهير تأطير الدولة، ومكافحة الفساد واللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة".



وشدد بن صالح على أن الانتخابات الرئاسية "ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، بنفس الوقت، بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطيةٍ حقيقية في واقع جديد".



وأشاد بن صالح بأفراد الجيش الجزائري وقيادته العليا، مؤكدًا بأن الانتخابات الرئاسية تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجح، الذي سيسمح للجزائر من تجاوز وضعها الراهن.



ولفت إلى أن هذه الانتخابات "بقدر ما تعد ضرورية، فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به".



وفي وقت سابق صرح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، برغبته في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد اليوم 15 سبتمبر.