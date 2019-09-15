"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه" 90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش يكشف سبب افتعال المقاول الأجير محمد علي، أزمته الأخيرة وادعائه أن الجيش مدين له بـ220 مليون جنيه وان هناك فساد في المؤسسة العسكرية.

وقال المقاول في الفيديو :" إن محمد علي تم تحرير قضايا ضده بعد سرقته لأموال المشروعات التي ينفذها مع الجيش، وحال تنفيذ الأحكام ضده، سيتم إحضاره عبر الإنتربول الدولي"

وأوضح :" أن محمد علي لجأ لحيلة أن يتهم المؤسسة العسكرية بالفساد، ثم التطاول على الرئيس السيسي، وزوجته، ليزعم بعد ذلك، انه معارض سياسي، ويطلب اللجوء السياسي في أسبانيا، ليهرب من الأحكام القضائية الصادرة بحقه في مصر "