"خارجية السعودية" يبحث مع مسئول بريطاني القضايا الإقليمية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الأحد، مع المدير العام للشئون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء تطرق إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.