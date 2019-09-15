انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأحد، أولى حفلات الموسم الفني الجديد لأوركسترا "وتريات" أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفني الدكتورة نيفين المحمودي، وقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية لكل من هايدن، باخ، وفرانز شوبرت، بمشاركة صولسيت الفيولينة لورافيرتنين، وصوليست الأوبوا وسام أحمد.



تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا "وتريات" أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية عديدة، ويضم أعماله نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

