الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأحد، أولى حفلات الموسم الفني الجديد لأوركسترا "وتريات" أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفني الدكتورة نيفين المحمودي، وقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية لكل من هايدن، باخ، وفرانز شوبرت، بمشاركة صولسيت الفيولينة لورافيرتنين، وصوليست الأوبوا وسام أحمد.

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا "وتريات" أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية عديدة، ويضم أعماله نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

منذ حوالي 5 ساعات

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

احذر.. مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

علاج جديد لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

نصائح مفيدة لعلاج التهاب الحلق

4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة

النيران تلتهم معبدا في جبال الأورال الروسية

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

افضل نظام غذائي للصغار في سن البلوغ

تفاصيل مشروعات مياه الشرب بمحافظة القليوبية

ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بالجيزة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

انطلاق أوركسترا "وتريات" بأوبرا الإسكندرية

افتتاح ليالي السينما الكورية بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك