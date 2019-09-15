مقاول يكشف: كيف سرق الأجير محمد علي أموال الجيش وهرب بها إلى الخارج؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش، يكشف فيه تفاصيل سرقة المقاول الأجير محمد علي، أموال الجيش والهروب بعدها للخارج.

وقال المقاول في الفيديو:" يا محمد علي أنت اشتغلت وعندك 30 سنة، واشتريت عربية ميسي وشقة في برشلونة، ومصاريفك عالية، ووسعت على نفسك جامد يا محمد، ده ما يتعملش من شغل المقالاوت، كلنا شغالين في المقاولات وعارفين، علشان تركب عربية زي عربية ميسي يبقى عندك 50 سنة على الأقل "

وتابع :" أن محمد علي حصل على قروض من البنوك بخطاب نوايا بضمان شغله مع الجيش، ولكنه أنفق هذه الأموال على نفسه وقام بشراء فيلات وقصور له، وشقة في برشلونة، وقام بإنتاج فيلم لنفسه بقيمة 30 مليون جنيه، قبل أن ينفذ مشروعاته المتفق عليها مع الجيش، وهرب بعدها إلى الخارج، وأدعى أن الجيش مدين له بـ 220 ملوين جنيه "