"واحد من الناس" يحذر من عمليات نصب تتم باسمه (فيديو)

حذر برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، من عملية نصب تتم باسمه.



ونشرت القناة بيان، تحذيري جاء نصه: "يحذر برنامج واحد من الناس، من بعض الناصبين والمحتالين الذين يقومون بالتواصل مع المواطنين من أرقام هواتف، يتصلون من خلالها بمشاهدي البرنامج مدعيين علاقتهم بالبرنامج وقدرتهم على حل مشاكلهم وتوفير العلاج وفرص العمل والشقق السكنية لهم".



وأضاف البيان: "ينوه البرنامج بأنه تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية خيال هؤلاء وتم تحرير محضر برقم 5902 لسن 2019، جنح ثالث أكتوبر، كما يحذر البرنامج مشاهديه من التعامل من أي شخص يدعي علاقته بالبرنامج حيث أن المصدر الرسمي الوحيد هو الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع فيس بوك".