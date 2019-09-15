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رياضة

البرتغالي فاريا محبط بعد تعادل الدحيل مع الريان

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:21 م
البرتغالي روي فاريا
البرتغالي روي فاريا مدرب الفريق
وكالات
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أكد البرتغالي روي فاريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري أنه يشعر بالإحباط لعدم تحقيق الفريق الانتصار أمام الريان وخسارة نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري.
وتعادل الدحيل مع الريان 11 اليوم الأحد في الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم قطر.
وقال فاريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن فريقه صنع الكثير من الفرص في مباراة الريان، وكان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، لكنه لم يترجم سوى فرصة واحدة فقط إلى هدف وهذا هو حال كرة القدم اذا لم تستغل الفرص بالشكل المطلوب.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الهدف الذي سجله الكاميروني فرانك كوم من تسديدة رائعة كان مستحيلا التصدي له.
وعن استمرار العراقي مهند علي مهاجم الفريق في الصيام عن التهديف، أوضح فاريا أن اللاعب يجتهد كثيرا في التدريبات ويقدم ما هو مطلوب منه، وهو يحاول أن يصل إلى الفاعلية المطلوبة، لكنه لايزال يعتبر جديدا مع الفريق ويحاول تقديم الأفضل.
وبسؤاله، إذا عاد به الزمن إلى الوراء ليتمسك بيوسف العربي وشويا ناكاجيما رد قائلا:"الماضي لا يمكن تغييره،ولكن المستقبل يمكن أن نعمل ليكون أفضل".
وأشار إلى أنه يعمل بشكل متواصل وكل أفراد الجهاز الفني حتى يتحسن وضع الفريق إلى الافضل.
وأوضح فاريا:"هذا الموسم المنافسة فيه أقوى، وأغلب الفرق في الدوري أقوى مقارنة بالمواسم الماضية وهذا يجعل المنافسة أصعب على جميع الفرق، وهذا يساعد اللاعب القطري على التطور مما يعود بالنفع أيضا علي الكرة القطرية، ولذلك أهنئ كل من ساهم في ارتفاع المستوي هكذا، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة كذلك على المنتخب القطري في كأس العالم 2022 ".

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