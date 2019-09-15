استشاري طب نفسي: الهارب محمد علي "مدمن كوكايين" لهذا السبب

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه من خلال فيديوهات الهارب محمد علي، تأكد من أنه يتعاطي مخدر الكوكايين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن محمد علي هو مدمن سيكوباتي هيستيري، لافتا إلى أنه اعترف بنفسه أنه يتعاطى أشياء مخدرة.

وتابعت: "من خلال كلامه واندفاعه ونشاطه الزائد، وضحكاته الهيستيرية، واحساسه الدائم بالنشوة والنرجسية والتعالى، هناك مؤشرات كبيرة على أنه مدمن مادة زي الكوكايين، وهي مادة غالية جدا، يتعاطاها الناس للوصول لمرحلة من النشوة والتركيز".

وواصل: "محمد بيشرب سجائر على طول الوقت وبيشتم في الكل وبيضحك طول الوقت، ودة يؤكد تعاطيه للكوكايين، والأجهزة الاستخباراتية لما تيجي تجند حد مش هتلاقي حد احسن من دة".