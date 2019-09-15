45% نسبة المشاركة في انتخابات تونس.. وإعلان النتائج خلال يومين

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس إلى 45%، فيما بلغت نسبة المشاركين في الخارج 19.7%.



وأغلقت اللجان الانتخابية في تونس مساء اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين، الذين اختارو مرشحهم للفوز بمقعد الرئاسة، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.



وأوضح رئيس الهيئة، نبيل بافون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، مساء اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات، "مقبولة"، مشيرًا إلى انتهاء عمليات الفرز بالداخل بالكامل، فيما لا زال التصويت مستمر في بعض الدول بالخارج.



ورجحت النتائج شبه النهائية، في تونس، مساء اليوم، تأهل كلا من السياسي قيس سعيد ورجل الأعمال المحتجز نبيل القروي إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت اليوم، وستعلن النتيجة رسميًا خلال يومين اسم المرشحين الفائزين.



وكان المتحدث باسم المرشح الرئاسي المحتجز نبيل القروي، أكد في وقت سابق أن "القروي" وصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم.



ويقبع "القروي" في السجن بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال إلا أنه ما زال يخوض الانتخابات لعدم صدور حكم قضائي حتى الآن يدينه أو يمنعه من استمرار خوض غمار الانتخابات.