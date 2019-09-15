"الجيش مفيهوش فساد".. مقاول يفضح أكاذيب الأجير محمد علي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمقاول يعمل مع الجيش، والذي يفضح المقاول الأجير محمد علي، في كل أكاذيبه وادعائته الباطلة التي روجها عن وجود فساد في المؤسسة العسكرية.

ورد المقاول على الأجير محمد علي قائلا:" إن الجيش ليس به فساد، ولكن الجيش يمكن أن يضغط على بعض شركات المقاولات الكبيرة، فيطلب منهم تقليل حجم مكسبهم من 40% إلى 25 %، بالإضافة إلى أنه يطلب منهم ضغط المدة الزمنية التي يتم تنفيذ العمل خلالها "

واستكمل :" مافيش حد مع الجيش بيخسر واللي يقول انا بخسر يبقى إنسان مش أمين وكذاب "