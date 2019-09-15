"مسخ بشري".. كيف تحول محمد علي من "مقاول" إلى خبير سياسي وعسكري؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المقاول محمد علي أساء لمصر بالباطل، وتحدث في أشياء تمس سمعة ومكانة مصر، رغم أن كلامه كذب ومرسل.

وأضاف، هلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن شقيق الهارب محمد علي ذكر أنه سرق ميراث والدته، وأكل أموال أسرة شقيقه المتوفي.

وتابع: "نحن أمام حالة من تصنيع وهم اسمعه محمد علي، فخرج في البداية يتحدث كمقاول له أموال عند الجيش، وفجأة أصبح يتحدث عن مواجهة الإرهاب".

وواصل: "المسألة مش كلمتين ضد البلد، لأ الكلمتين دول كان الهدف منهم أن الناس تعرفه، بعدين يتحول لأيقونة للشباب رغم أنه مسخ بشري".