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رياضة

شالكة يكتسح فريق بادربورن بخماسية في الدوري الألماني

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:50 م
فريق شالكه
فريق شالكه
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اكتسح فريق شالكه مضيفه بادر بورن بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب بينتيلير أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

سجل أهداف شالكة ساليف ساني في الدقيقة 33، وسوات سيردار في الدقيقة 49، وأمين حارث (هدفان) في الدقيقتين 71، و85، وأحمد كوتوجو بالدقيقة 83، بينما أحرز البرازيلي كاولي أوليفيرا سوزا الهدف الوحيد لفريق بادربورن في الدقيقة الثامنة.

وبهذا الفوز رفع شالكه رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بادربورن عند نقطة وحيدة في المركز 17 قبل الأخير.

كما فاز فريق فرايبورج على مضيفه هوفنهايم بثلاثية نظيفة، وسجل أهداف فرايبورج كريستيان جونتر في الدقيقة 11، ثم أضاف جانيك هابيرير الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يعزز ونيلز بيترسن النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 59.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 4 نقاط في المركز 13.

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