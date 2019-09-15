5.1 مليار جنيه إجمالى حصيلة الضرائب العقارية في 2018

قالت دكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن إجمالي الضرائب العقارية التي تم تحصيلها في العام 2018، بلغت 5.1 مليار جنيه من المواطنين، لافتا إلى أنه كان المستهدف تحصيله 5.2 مليار جنيه.



وأضافت حسين خلال لقائها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سواء كنت مالك أو مستغل أو منتفع للشقة عليك بدفع ضريبة عقارية، موضحة أن الضريبة مستحقة في شهر يناير من كل عام، كما أنها مستمرة حتى ديسمبر 2021 دون تغيير في قيمتها.



وأوضحت أن القانون يعطي الحق بتسديد نصف الضريبة مرة في شهر يونيو من كل عام، ويتم دفع النصف الآخر من الضريبة 31 ديسمبر من كل عام، لافتة إلى أن آخر معاد لتسديد الضريبة العقارية هو 31 ديسمبر المقبل وذلك عن العام 2019.