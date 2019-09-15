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منوعات

دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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يستعد كل من أسبوع جيتكس للتقنية، و"جيتكس فيوتشر ستارز" -وهما حدثان تقنيان عالميان- لإبهار أكثر من 100 ألف من عشّاق التقنيات وروّاد الأعمال من خلال الطرق المبتكرة التي سيقوم بتقديمها المشاركون العالميون القادمون من 140 دولة.

وتُقام الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية، والدورة الرابعة من جيتكس فيوتشر ستارز في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 – 10 أكتوبر2019 تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا".

وسيحدد أسبوع جيتكس للتقنية، الطرق المبتكرة التي ستمكّن أنظمة النقل المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوسًا بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.

ومع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 160 مليار دولار في عام 2019، فإن كلا من الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية، والدورة الـ4 من "جيتكس فيوتشر ستارز"، تستعدان لتقديم أقسام جديدة من التقنيات.

ومن أبرزها تقنيات اللايف ستايل، وتقنيات التنقل المستقبلي، وهي اتجاهات تجسّد عالمًا من الأجهزة واسعة الانتشار، والجيل القادم من وسائل النقل والمواصلات ذاتية القيادة.

يُقام أسبوع جيتكس للتقنية على مساحة 1،4 مليون قدم مربع، ويشارك به أكثر من 4،800 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويقدّم 290 ساعة من المحتوى على مدار 5 أيام.

بينما يشارك في "جيتكس فيوتشر ستارز"، الفعالية الرائدة لالتقاء ألمع العقول الشابة في المجال التقني، أكثر من 750 شركة عالمية ناشئة والمسرّعات من الشركات، وما يزيد عن 1،500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

وتضمّ الشركات الكبرى المشاركة العديد من أصحاب الرؤى الذين يشاركون لأول مرة في واحدة من أهم الفعاليات التقنية على مستوى العالم هذا العام، ومنها تشاينا موبايل، وإريكسون، وهني ويل، ونوكيا، وشنايدر إليكتريك، وسيمنز، التي ستقوم بالكشف عن أحدث التطوّرات التقنية الناشئة وأكثرها تحولًا في العالم، ويشمل ذلك تقنيات الجيل الخامس والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

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