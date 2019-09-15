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تكنولوجيا

6 ميزات لا توجد بـ"آيفون 11"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:28 م
آيفون 11
آيفون 11
وكالات
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تتضمن سلسلة هواتف آيفون 11 الجديدة من أبل العديد من الميزات المذهلة أبرزها الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدا والنمط الليلي الجديد الذي يضمن صورا أفضل في الأجواء المظلمة أو الإضاءة الضعيفة، لكن بالرغم من كل هذا، إلا أن 6 ميزات موجودة في جميع الهواتف الذكية الأخرى غابت تماما عن آيفون 11.

ربما لا تكون أبل على استعداد بعد لإضافة هذه الميزات، لكن إذا تمكنت من ذلك ذات يوم سيكون آيفون في مكان آخر تماما عمّا هو عليه اليوم، وفيما يلي ميزات توقع بعض المستخدمين أن يروها في هواتف آيفون الجديدة، لكن خاب ظنهم، وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي.

1- USB-C
يحتوي كل هاتف أندرويد تقريبا الآن على منفذ USB-C الذي يعد الوسيلة الأحدث لتوصيل الأجهزة وشحنها، حتى أن أجهزة iPad Pros وMacBook Pro من أبل يتوفر بها منفذ USB-C.

لكن أتت سلسلة هواتف آيفون 11 بمنافذ لايتينج Lightining، وهو الأمر الذي خيب أمل مستخدمي iPad Pros وMacBook Pro الذين كانوا يرغبون في استخدام نفس الشاحن والكابلات في شحن هواتفهم الآيفون أيضا.

لكن وضعت أبل بعض التحديث في وضع USB-C مع هاتف iPhone 11 Pros الذي يأتي مع شاحن سريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى كابل USB-C إلى Lightning ما يعني أنه يمكنك في النهاية توصيل هاتفك الآيفون بجهاز USB-C MacBook Pro بدون مهيئ، وهو الأمر الذي كان ينبغي على أبل القيام به منذ عام 2016.

2- شاشة سريعة وأكثر سلاسة
يتميز هاتف آيفون 11 بشاشة ترددها 60 هرتز وهو أمر معقول، لكن الشاشات بتردد 90 هرتز تكون أسرع وأكثر سلاسة وتضفي استثنائية على الهواتف الجديدة من أبل.

وبالرغم من أن هذه الميزة ليست بالضرورية إلا أن هواتف مثل OnePlus وAsusو Razer بشاشاتها ذات تردد الـ90 هرتز تجعل هواتف آيفون عتيقة بالرغم من كل التصميمات والتقنيات التي وفرتها فيها.

ويقال إن أبل لم تزود هواتفها الجديدة بهذه الميزة لأنها تستهلك من عمر البطارية، الذي عملت على أن يكون طويلا جدا فيها، وهو ما سيقدره المستخدمون أكثر من شاشة بتردد 90 هرتز.

3- تصميم بدون نتوء
تستخدم تقنية بصمة الوجه Face ID الخاصة بأبل عددا كبيرا من أجهزة الاستشعار كما أنها أكثر تقدما مقارنة بكاميرا السيلفي العادية الموجودة في الهواتف الأخرى.

ووفق التقرير تتطلب أجهزة الاستشعار هذه مساحة كبيرة ومن الصعب إخفاؤها وإلغاء النتوء الأمامي في الهاتف، حتى أن جوجل قررت العودة إلى تصميم النتوء الواسع القديم لهاتف Pixel 4 حتى تتمكن من تضمين تقنية "Soli" في ميزة بصمة الوجه المتطورة في Pixel 4.

4- ماسح بصمة إصبع "مدمج في الشاشة"
كان في إمكان أبل استخدام ماسح بصمة إصبع مدمج في الشاشة لفك قفل الهاتف والمصادقة على عمليات الشراء التي تتم عبر Apple Pay بدلا من خاصية Face ID، لكن ربما لا تكون أبل على أتم استعداد بعد لماسح بصمة إصبع مدمج في الشاشة لا سيما أن Apple Pay يتطلب أقصى درجات الأمن.

5- الشحن اللاسلكي العكسي
الشحن اللاسلكي العكسي من الميزات الحديثة التي بدأت تظهر في هواتف مثل هواوي Huawei منذ 2018، ومؤخرا في هواتف مثل Samsung Galaxy S10 وNote 10 خلال عام 2019، وتمكنك هذه الميزة من شحن أجهزة أخرى لاسلكية مثل ساعتك الذكية أو سماعات الأذن اللاسلكية من الجزء الخلفي لهاتفك.

6- عدم دعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G
ربما أصيب بعض المستخدمين بالإحباط عندما علموا أن آيفون 11 لا يدعم خاصية ال5G الأحدث في عالم الاتصالات اللاسلكية والذي يقدم لك سرعة فائقة تجعل "انتظار" أمور لتحدث على هاتفك شيئا من الماضي.

لكن في الوقت ذاته لم ينتشر الـ5G بصورة كافية حول العالم، وحتى الآن يغطي مدنا أمريكية معينة وبعض مدن العالم، وفي بعض الأحيان لا يشمل المدينة كاملة بل مناطق منها فقط، ما يجعل هذه الميزة غير ضرورية في عام هواتف 2019.

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