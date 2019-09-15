محافظو "البنوك العربية" يطالبون بتوثيق تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

أشاد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والنجاح الذي تحقق على صعيد المؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين.



وأكدوا خلال مشاركتهم اليوم الأحد في فعاليات الدورة الـ43 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، أنه يجب توثيق تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف إتاحتها للاستفادة منها وتكون نموذجا يقتدى به.



وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، استعرض اليوم خلال الاجتماعات رحلة مصر مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي تم اتخاذها منذ 2016 على صعيد السياسات النقدية والمالية والإجراءات والقرارات الاقتصادية التي أدت إلى تحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي.



وقال طارق عامر في الجلسة الصباحية، إن دعم القيادة السياسية والحكومة للبنك المركزي ساهما في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية، موضحا أن الأرقام تؤكد هذا النجاح منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 20182019.



وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية بنهاية الشهر الماضي في الوقت الذي قفزت فيه المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.