أجيري يعترف بحاجة الريان القطري إلى التعاقد مع رأس حربة

قال الأوروجواياني دييجو أجيري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري إن فريقه يتطور مباراة بعد الاخرى وقدم مستوى جيد للغاية أمام فريق قوي مثل الدحيل واعتبر أن التعادل 11 ليس بالنتيجة السيئة علي الاطلاق.

وأكد اجيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة أنه على الرغم من عدم سعادته بالتعادل لكن الفريق عليه أن يبدأ التحضير من الآن للمباراة القادمة ويغلق صفحة مواجهة الدحيل للتركيز فيما هو قادم وتقديم مستويات ونتائج أفضل من التي تحققت.

وأضاف:"الدحيل واحد من أقوى الفرق في قطر وأعتقد أن المباراة كانت قوية للغاية والفريقين قدما مستوي طيب، وواثق بأن الريان لديه الأفضل ليقدمه خلال المباريات القادمة ".

واعترف أجيري أن الريان يحتاج بالفعل إلى مهاجم صريح خاصة بعد إصابة سيبستيان سوريا الأخيرة والتي حرمته من المشاركة في لقاء الدحيل، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وأن النادي بالفعل يفاوض أكثر من لاعب لكنه قال إنه لن يتحدث عن أي أسماء

قبل أن يتم التوقيع رسميا متمنيا أن يكون المحترف موجود خلال الأيام القادمة بعدما تأخر الوقت كثيرا، لكن النادي يريد جلب أفضل عنصر يمكنه تقديم الإضافة للفريق في الناحية الهجومية.

وأشار أجيري إلى أن الريان وجمهوره من حقهم أن يتطلعوا دائما لأن يكون الفريق في المنافسة ويحقق الانتصارات باستمرار.

وحول عدم ضم مهاجم فريق الشباب سعود العنزي للفريق رغم تألقه الموسم الماضي قال أجيري:"العنزي تدرب مع الفريق بالفعل الاسبوع الماضي ولكنه لم يكن جاهز بعد فمنحنا الفرصة للاعب الشاب عبد العزيز هزاع، وهو لايزال صغير في السن ولديه إمكانيات جيدة وينتظره مستقبل كبير ونتمنى له

التوفيق لخدمة الفريق ".