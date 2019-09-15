الرئيس الجزائري: إجراء الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر

أعلن رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الأحد إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.



كما أعلن عن تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من 50 عضوا منهم قضاة وأساتذة في القانون وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني، وقامت هذه السلطة بتزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي رئيسا لها.