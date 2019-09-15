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هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر ليست دولة صغيرة، وفكرة بناء قصور رئاسية هو أمر طبيعي في دولة بحجم مصر، موضحًا أن القصور الرئاسية ستتحول إلى كنز وثروة تاريخية في المستقبل.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لاتوجد قصور رئاسية سرية يتم بنائها في مصر، وكل القصور التي تُبنى يتم بناؤها في العلن.

وتابع أنه يتم بناء قصر رئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لا يوجد فيها بند مخصص لبناء قصور الرئاسة، ولا تتحمل  منه أي شيء، ولكن يتم طرح الأراضي في هذه المدن، واستغلال الأموال في بناء وتشييد وتطوير هذه المدن، ولا تتحملها موازنة الدولة.

وواصل أن هناك محاولات لإيهام المواطنين بان الدولة لا تبني إلا قصور رئاسية فقط، وهذا أمر خاطئ جملة وتفصيلا، ولكن الدولة لها إنجازات على مختلف الأصعدة .

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