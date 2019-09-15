وائل غنيم يعترف بانضمامه إلى "الإخوان".. و"الديهي" يعلق

قال الإعلامي نشأت الديهي إن وائل غنيم اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك خلال فترة شبابه، متسائلا: وائل غنيم خرب البلد في 2011 ومشي، راجع في 2019 يعمل إيه؟!



وأضاف "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن وائل غنيم تحدث لموقع صحفي واعترف بأنه كان شاب عادي، ثم انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وتركهم، ثم مرّ باكتئاب حاد بعد فشل المعزول الراحل محمد مرسي، قائلا: "لم أكن أعرف بإخوانيته من قبل".