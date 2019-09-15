الباز: الرئيس السيسي لم يبني القصور الرئاسية في السر أو الخفاء

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القصور الرئاسية ليست ملك للرئيس، ولكنها ملك للدولة والمصريين.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن القصور الرئاسية هي معالم معمارية وقيمة مضافة لمصر أمام دول العالم، نفخر بها جميعا.

ولفت "الباز"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبني القصور الرئاسية في السر، والقصور التي تملكها مصر جميعها بنيت في عهد أسرة محمد علي، متابعا: "القصور والاستراحات متوجدتش مع السيسي وهي موجودة من زمان".