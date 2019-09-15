العرض الإماراتي بمسرح العائم ضمن المهرجان التجريبي

يستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، العرض المسرحي"الساعة الرابعة" من دولة الإمارات،ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي المقام فعالياته حاليا على مسرح القاهرة حتى 19 سبتمبر الجاري برئاسة دكتور سامح مهران.



وعرض "الساعة الرابعة" يقدم على مدار يومين متتاليين،لفرقة المسرح الحديث التابع لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح،ومن تأليف طلال محمود وإخراج إبراهيم سالم البيرق،تدور أحداثه حول مرض الوسواس القهري بأنواعه المختلفة،من خلال تقديم نماذج لمجموعة من الأشخاص الذين يعانون الوسواس القهري يلتقون معا داخل عيادة نفسية منتظرين الدكتور الخاص بهم "نادر"ومن هنا تتشابك قصصهم وخطوط حياتهم.



جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي يشهد نقلة كبيرة في فعالياته هذا العام،حيث يحظى بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية،ويقدم لأول مرة 5 محاضرات عملية و6 ورش تدريبية حيه لكبار الفنانين الدوليين.

