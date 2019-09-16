حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسيًا وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات.



عاطفيًا: تتراجع الحظوظ على الصعيد العاطفي ويكون هذا اليوم مسرحًا لبعض الاحتكاكات بينك وبين الحبيب.



صحيًا: تجنّب الجدال وإثارة المتاعب، أدعوك الى استباق الأمور وإلى حل كل خلاف فورًا وفي حينه.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

