حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تشير الأجواء الفلكية عن بداية يوم مثمر يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والإعجاب ما يجعلك تعيش أجواء حماسية متفائلة.



عاطفيًا: تفاهم وتقارب وتكون النتيجة التي تنتظرها رائعة شرط أن تبدي ليونة، حذار العناد والانجراف وراء المشاعر السلبية، الأمر يضغط على معنوياتك.



صحيًا: حافظ على برودة أعصابك واضبط انفعالاتك إذا واجهتك متاعب.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.