حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 16 سبتمبر 2019



عاطفيًا: تفاهم مع الحبيب على بعض أمور الحياة، لكن لا داعي إلى اثارة النقاشات، بل حاول إضفاء جو لطيف على العلاقة.



صحيًا: تحتاج إلى بعض الوقت من الراحة من عملك المستمر، وعليك الاهتمام بصحتك واتباع نظام غذائي صحي ومفيد.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تجد حلولًا مناسبة لمشاكلك المالية وتتحرر الساحة من المعاكسات وتفتح لك مجالًا للتقدم فتزول العوائق تدريجيًا، ويأتي التفاؤل ليمحو الإحباط السابق.