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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 16 أغسطس 2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: تجد حلولًا مناسبة لمشاكلك المالية وتتحرر الساحة من المعاكسات وتفتح لك مجالًا للتقدم فتزول العوائق تدريجيًا، ويأتي التفاؤل ليمحو الإحباط السابق.
عاطفيًا: تفاهم مع الحبيب على بعض أمور الحياة، لكن لا داعي إلى اثارة النقاشات، بل حاول إضفاء جو لطيف على العلاقة.
صحيًا: تحتاج إلى بعض الوقت من الراحة من عملك المستمر، وعليك الاهتمام بصحتك واتباع نظام غذائي صحي ومفيد.

الثور
مهنيًا: لا تجرّب القدر ولا تذهب إلى مجالات خطيرة، يطالعك أحدهم باستحقاق مالي، حلل الأمور بمنطق وموضوعية تفاديًا لارتكاب الأخطاء.
عاطفيًا: قد تضطر إلى تقديم المساعدة المالية لأحد أفراد العائلة بسبب تورطه في قضية عاطفية، ما يجعلك متقلب الطباع ومزاجيًا.
صحيًا: لا تستمع لمحاولات إحباطك وحاول خسارة الوزن الذي سيجعلك تظهر بشكل أفضل، واعلم أن المأكولات الدسمة لها الكثير من الأضرار.

الجوزاء
مهنيًا: لحسن الحظ أن حدسك يساعدك على تجنب مشكلة شائكة وعلى التقاط فرصة سانحة، من الممكن أن يشكل شعورك باللااستقرار حافزًا للتفكير في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: حاول أن تصغي إلى بعض الأحاديث وراقب ما يجري حولك، فقد تثار مشاكل ونزاعات تتعلق بأوضاع عاطفية، يصعب عليك استيعاب الأمور وربما ترتكب هفوة.
صحيًا: لا تنفعل ولا تتمرّد على الظروف، وإياك التورط في قضايا شائكة وحذار الإساءة إلى صحتك.

السرطان
مهنيًا: تجنّب الرهان، قد يصعب عليك الصبر والانتظار، وربما تتقدم بطلب ولا يستعجل الطرف الآخر الرد عليه، وخصوصًا أنك تعمل وسط جوّ متشنج وغاضب.
عاطفيًا: تفكر في سفر أو تقوم به وتراودك أفكار سود ومشاعر سلبية، وتشتد الضغوط وتعيش لحظات محرجة وصعبة، حافظ على سمعتك واظهر كل الاهتمام للعائلة.
صحيًا: تخصيص الوقت اليومي والكافي للرياضة أو لأي نشاط ترفيهي، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية التي أنت بغنى عنها.

الأسد
مهنيًا: تشير الأجواء الفلكية عن بداية يوم مثمر يكافئك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب ما يجعلك تعيش أجواء حماسية متفائلة
عاطفيًا: تفاهم وتقارب وتكون النتيجة التي تنتظرها رائعة شرط أن تبدي ليونة، حذار العناد والانجراف وراء المشاعر السلبية، الأمر يضغط على معنوياتك.
صحيًا: حافظ على برودة أعصابك واضبط انفعالاتك إذا واجهتك متاعب. فمولود الجوزاء عندما يتوتر يصبح عدائيًا ومقبلًا على التحديات العنيفة منها.

العذراء
مهنيًا: يوم جيد يفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع متكيفا مع الأجواء وراض عنها.
عاطفيًا: تعيش انفعالات خاصة وتطورات عاطفية، فتكون ردات الفعل تجاه الأحداث غير اعتيادية ويقوى الحدس، أصغ الى صوتك الداخلي حتى لا ترتكب الأخطاء.
صحيًا: مطلوب منك محاولة تفادي المشاكل الصحية التي تعرضت لها في السنة الماضية بالقليل من التوعية الصحية.

الميزان
مهنيًا: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، كن دبلوماسيًا وابتعد عن الارتباطات الجدية أو الالتزامات.
عاطفيًا: تتراجع الحظوظ على الصعيد العاطفي ويكون هذا اليوم مسرحًا لبعض الاحتكاكات بينك وبين الحبيب.
صحيًا: تجنّب الجدال وإثارة المتاعب، أدعوك الى استباق الأمور وإلى حل كل خلاف فورًا وفي حينه.

العقرب
مهنيًا: تترطب الأجواء وتكون مدخلًا الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعًا لجميع الزملاء.
عاطفيًا: بانتظارك أفراح ومستجدات سعيدة ومشاريع سفر واستثمارات ناجحة، تتغير الرياح لمصلحتك فتفتح صفحة جديدة وتبعث إليك الحيوية والنشاط.
صحيًا: تتمتع بصحة جيدة يندر أن يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدًا لك وخصوصًا إذا أردت أن تحافظ على أعصابك.

القوس
مهنيًا: لا تكن عنيدًا فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.
عاطفيًا: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية.
صحيًا: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار.

الجدي
مهنيًا: تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات لسبب أو لآخر، حاول إيجاد الحلول بروية وحكمة.
عاطفيًا: انطلاقة مميزة لصفحة عاطفية جديدة ويحالفك الحظ، يكون المزاج هادئًا وفرحًا وتشعر بالراحة الكبيرة مع الشريك.
صحيًا: الراحة النفسية والابتعاد عن ضغط العمل أو ضغط الدراسة ضروريان جدًا للجسم والعقل معًا.

الدلو
مهنيًا: يوم نشيط جدًا ويحمل معه مفاجآت أو تطورات كنت بانتظارها، كما أنك تسمع جوابًا مرضيًا أو تتوصل إلى حسم أمر عالق.
عاطفيًا: تقوم مع الحبيب بنشاطات ورحلات ترفيهية بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية مفضلين عليها أحضان الطبيعة.
صحيًا: تتوتر أعصابك وتصاب بانزعاجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.

الحوت
مهنيًا: تعاطف صادق من أحد الزملاء معك، لن تعترض دربك مشاكل صعبة، وتكون انطلاقتك سريعة وبخطى ثابتة، ولديك الفرصة لإبداء الرأي وتقديم الاستشارة.
عاطفيًا: تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد، وتكون حاضرًا دائمًا لإسداء النصائح وتقديم المساعدات كلما طلب منك ذلك.
صحيًا: يمكن أن تصاب بأعراض الحساسية، لكن تأثيرها لن يكون قويًا بسبب مناعة جسمك القادرة على التصدي لهذا النوع من الحساسية.

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