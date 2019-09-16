"لا تفرط بهم".. تعرف على الأبراج الأكثر كرمًا

تلقي الأبراج اهتمامًا كبيرًا من جانب العديد من الأشخاص وتعتبرها هي بمثابة دليل لها وتعرفها على صفات الآخرين؛ لذا نرصد في تلك السطور الأبراج الأكثر كرمًا.



"برج القوس"

يعتبر برج القوس من الأبراج الأكثر كرمًا، كما أن صاحب برج القوس تجده عندما يعزم عليك هناك إلحاح غير مسبوق مما يدل على كرمه.



"برج الحمل"

هو من الأبراج الكريمة ولكنه لا يحب أن تدرك شريكه حياته على سبيل المثال ما معه من أموال.



" برج العذراء"

يتوافق مع برج الحمل في عدم معرفة زوجته ما يمتلكه من أموال، ولكنه كريم معها ومع أولاده ومع الغريب.



" برج الميزان"

من الأبراج التي لا تمتلك حسن التصرف في الأموال، فحينما يتعاطف الميزان مع شخص معين ويحتاج لأموال من الممكن أن يعطيه كل ما يملك.



"برج الثور"

صاحب برج الثور لا يتخل عن الكرم مع أهله ومع نفسه، فإنه لا ينس الاهتمام بنفسه.