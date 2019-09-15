الترجي ينجو من الخسارة في بداية مشوار الدفاع عن لقب أفريقيا

نجا الترجي من الخسارة في بداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بتعادله 1-1 خارج الديار مع ايليكت سبور من تشاد في ذهاب دور 32 للبطولة اليوم الأحد.

وافتتح الترجي التسجيل عبر الوافد الجديد فادي بن شوق في الدقيقة 67 لكن صاحب الأرض أدرك التعادل في الدقيقة 74.

وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق التشادي تصدى لها رامي الجريدي حارس الترجي لينقذ حامل اللقب من الخسارة في بداية مشواره بالبطولة.