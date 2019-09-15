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عالم

وزير الخارجية الألماني: لا يجب أن نتغاضى عن جرائم معاداة السامية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:09 م
وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني
وكالات
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دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى القيام بدور لمواجهة معاداة السامية.
وجاء في نص خطاب يعتزم ماس إلقاءه اليوم الأحد خلال احتفال منح جائزة شيمون بيريز في برلين:" لا ينبغي علينا أن نتغاضى إذا تعرض أحد للهجوم أو الإهانة فقط لأنه يبدو من ظاهره أنه يهودي".
وطالب السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإبداء الرأي "إذا انتشرت القوالب المعادية للسامية: في الحانة أو داخل دائرة الأصدقاء أو في النادي الرياضي، لأننا نعرف ما الذي يمكن أن يؤدي إليه غياب الشجاعة الأدبية واللامبالاة".
كان حاخام الطائفة اليهودية في برلين تعرض في نهاية يوليو الماضي لشتائم بالعربية وبصق من قبل رجلين بينما كان الحاخام برفقة أحد أبنائه.
وقبل أيام قليلة، تعرض شاب إسرائيلي للضرب في الوجه، بعدما سمع الجاني حديثه بالعبرية، وقال ماس إن هذه الحوادث " أظهرت أن معاداة السامية تبدو وكأنها أصبحت على النحو الذي لا ينبغي أن تصبح عليه، وهو أن تكون عملا يوميا".
واستطرد ماس:" عادت معاداة السامية على الرغم من التجربة المريرة للمحرقة في ألمانيا والعالم، وهذه حقيقة مخجلة ولا يمكن احتمالها".
وتُخَصص جائزة شيمون بيريز المقدمة من وزارة الخارجية الألمانية إلى المشروعات التي تعمل من أجل العلاقات الألمانية الإسرائيلية، وهي تحمل اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل بيريز الحائز على جائزة نوبل للسلام.

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