الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:07 م
طباعة
فى جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا»، كانت الكلمة أو المداخلة الأهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات النسخة الثامنة من «المؤتمر الوطنى للشباب»، والتى أشار فيها إلى أن الإرهاب بدا وكأنه وحْش خرج عن سيطرة من أطلقوه.
عاد بنا الرئيس إلى ثمانينيات القرن الماضى، التى بدأ خلالها استخدام الإرهاب فى «تحقيق أهداف سياسية بعيدًا عن الشرعية الدولية أو الصدام بين الدول الكبرى، وكان وسيلة ناجحة لتحقيق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جدًا، وانتهت بإسقاط الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت. وأوضح أن الإرهاب، بالمعادلة نفسها، وصل إلى سوريا فى موجات خلال أعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، وكان هدف الدول التى أرسلته ودعمته واستخدمته هو إسقاط تلك الدولة وإحداث فراغ فى الشرق، لإكمال الفراغ الذى حدث فى العراق حتى يتم تدمير الشرق بأكمله، دون اللجوء إلى الحرب التقليدية، وبعيدًا عن مساءلة المجتمع الدولى.
ما حدث فى سوريا تكرر فى ليبيا، التى ثبت، بشكل قاطع، أن الميليشيات الإرهابية التى ملأتها، منذ الإطاحة بمعمر القذافى، دعمها ولا تزال دول معروفة بالاسم، ومعروف أيضًا أن لتلك الدول مصالح ومكاسب ستظل متمسكة بها، وتدافع عنها. ولا نجد حرجًا من الإشارة إلى أن تركيا وقطر وإيران هى تلك الدول، التى لم يذكر الرئيس أسماءها، وهو يتهمها، فى كلمته أو مداخلته، بـ«رعاية الإرهاب وإنجاحه» عبر تبنى منظومات عمل المتطرفين وأفكارهم.
بلا مواربة، قال الرئيس إنه لم يكن من الممكن أن ينجح الإرهاب، وتنمو أفكاره دون تبنيه «من دول وحواضن»، وضرب مثالًا بـ«مدارس طالبان» فى باكستان، التى قامت لمدة ٨ سنوات بتجميع الشباب باعتبارهم القطاع البرىء والجرىء والطموح؛ قبل أن تقوم دول أخرى بدعمهم، وأصبحنا نرى صور قادتهم بملابسهم على أغلفة المجلات الدولية، كما كان العديد من الدول تستقبلهم كزعماء. ومن هنا استلهمت دول الفكرة، وبدأت فى استخدامها لتتمكن من التأثير على المنطقة، وعلى الساحة الدولية بشكل أو بآخر.
فى هذا السياق، وصف الرئيس الإرهاب بأنه «وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه». وهو الوصف الذى نراه موجعًا لدول عديدة، أبرزها الولايات المتحدة. خاصة أنه يأتى بعد ثلاثة أيام من إحياء الأمريكيين الذكرى الـ١٨ لهجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، التى كانت بداية إعلان حرب عالمية ضد الإرهاب، استمرت إلى الآن، دون أن تحقق غير مزيد من الخسائر، فى الأموال والأرواح. بينما كانت الولايات المتحدة، ودول تابعة لها، تدعم الإرهاب، على جانب آخر، بدءًا من جماعة الإخوان، ووصولًا إلى ما تفرع عنها من تنظيمات إرهابية مسلحة، نخالف الحقيقة لو قلنا إنها خرجت، كليًا، عن السيطرة.
بعد غزوها أفغانستان، فى ٢٠٠١، ثم العراق فى ٢٠٠٣، لم تعد الولايات المتحدة تتدخل بشكل صريح، بل عبر وكلاء، كـ«مجنون إسطنبول» و«العائلة الضالة» التى تحكم قطر بالوكالة، كما فعلت فى سوريا واليمن و... و.... وهناك شواهد كثيرة، واعتراف صريح من الرئيس دونالد ترامب بأن بلاده دعمت برامج «سرية» لتدريب وتمويل وتسليح الإرهابيين. وربما تكون الإشارة هنا مهمة إلى الرئيس خلال افتتاحه مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، فى فبراير ٢٠١٨، قال إن قواتنا المسلحة وأجهزة المعلومات، فوجئت بحجم وضخامة البنية -التجهيزات والاستعدادات- الموجودة لدى الإرهابيين فى سيناء.
فى مقال عنوانه «اللعب الأمريكى مع طالبان»، تناولنا يوم الجمعة، جولات المفاوضات التسع التى استضافتها الدوحة وتحملت تكاليفها العائلة القطرية الضالة، وانتهت إلى لا شىء، بعد أن كانت واشنطن تأمل فى أن تنتهى بتوقيع اتفاق بين الطرفين، على حساب طرف ثالث. وتحت عنوان «خطوة ضد الإرهاب و١٨ سنة للخلف»، أوضحنا فى «الأهرام»، يوم الجمعة أيضًا، كيف انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية، بمساعدة الإرهاب، فى الحرب الباردة وأسقطت نظام القطبية الثنائية، سنة ١٩٨٩، لتقوم منفردةً بتشكيل عالم جديد. وكيف تم تشكيل عالم جديد آخر، بسبب الإرهاب، اختار له الرئيس الفرنسى الأسبق، جاك شيراك، عنوان «كلنا أمريكيون»، حين زار نيويورك، فور هجمات ١١ سبتمبر، وهو العنوان الذى لم يكن غير ترجمة لتهديد أطلقه الرئيس الأمريكى وقتها، جورج بوش الابن: من ليس معنا فهو ضدنا.
الخلاصة، أن وحش الإرهاب خرج عن سيطرة من أطلقوه، جزئيًا، لأن الدول التى سبق أن أشرنا إليها ما زالت تدعم وتستخدم جماعات وتنظيمات إرهابية، لإضعاف قدرة مصر، تمهيدًا لإسقاطها. الأمر الذى نطمئن تمامًا إلى عدم إمكانية، أو استحالة، حدوثه، فى وجود قواتنا المسلحة التى نتفق تمامًا مع الرئيس وقائدها الأعلى، فى وصفها بمركز الثقل الحقيقى، ليس فى مصر فقط، بل فى المنطقة كلها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

منذ حوالي 4 ساعات

"الفيل الأزرق 2" يتصدر أعلى إيرادات الأفلام في تاريخ السينما

منذ يوم

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

الأطعمة ذات المحتوى الغذائي المتماثل تختلف في تأثيرها على الأمعاء

دراسة: كل تفاحة عادية تحتوي على 100 مليون بكتيريا

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

الرئيس نيوز

تجديد حبس متهم بإعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي" 15 يوما

الرى: استكمال مفاوضات "سد النهضة" غداً

الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها.. وسط احتمالات مفتوحة

"الكهرباء مقطوعة من أسبوع".. أهالي الهضبة القديمة بالهرم يستغيثون بـ"مدبولي"

منوعات

جراحة "الروبوت" ثورة قادمة في عالم الطب

روسية تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

رجل يواجه دبا سوريا ويقدم حياته فداء لزوجته

نهاية مفاجئة لرجل شارك في اختبار "إخلاص الحبيبة"

كشكول

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

"التعليم" توجه بسرعة سداد المصروفات الدراسية بحساب صندوق دعم المشروعات

انطلاق حملة فيرس سي للصف الاول الإعدادي مع بدء الدراسة بمطروح

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعش يعود لحرق البساتين الزراعية فى العراق

هيئة تحرير الشام تجدد تحريضها ضد القوات الروسية في سوريا

ads

زيت وسكر

ضبط 160 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد بقنا

“كهرباء شمال القاهرة” تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للشركات

مليار جنيه لتنفيذ مشروع الحماية من السيول بالبحر الأحمر

شركات ناشئة مصرية تبدأ برنامج إنتاج محاصيل عضوية من المخلفات الزراعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

"الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين" محاضرة بثقافة الدقهلية

غدًا.. افتتاح معرض "جامعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بعيد الفلاح

صدور طبعة جديدة من "الحلاج أو صوت الضمير" لـ أبكار السقاف

صفحتنا ع الفيس بوك