اليوم.. استئناف المقابلات الشخصية لاختيار قيادات التنمية المحلية

تواصل وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم الإثنين، عقد المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالديوان العام للوزارة، ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2018.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليان، في التاسعة من صباح اليوم، أعمالها، لإجراء الاختبارات واختيار قيادات جديدة للتنمية المحلية، لحوالي ١٦٩ شخصًا من إجمالي ٤٤٢ من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية.



كما تجري اللجنة العليا، التي تضم فى عضويتها كل من محافظ قنا، ومحافظ كفر الشيخ، ومحافظ القليوبية السابق، وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، الاختبارات وفقا لشروط معينة، على رأسها: قياس مدى كفاءة المتقدم لشغل المناصب القيادية من خلال أعماله، ودراساته، وما حققه خلال الفترة الماضية في العمل العام.



وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت في المسابقة رقم 1 لعام 2018، عن احتياجها لشغل عدد من المناصب القيادية بالوزارة، ضمن بناء الهيكل التنظيمي للوزارة.