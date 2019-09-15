"الاقتباس والتضمين في شعر الأقدمين" محاضرة بثقافة الدقهلية

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الأدبية بمواقع فرع الدقهلية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "الاقتباس والتضمين فى شعر الأقدمين" ألقاها الدكتور أحمد حمدينو، عرف خلالها مصطلح الاقتباس والنقل التصريفى مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الأدبية والفكرية للعمل، وكيفيه الاقتباس ومراعاة أصول التضمين ووضع علامات الترقيم، كما عقد نادى أدب قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة تحت عنوان "الشعر والتكنولوجيا" ألقاها الشاعر عبدالعال عبدالرحيم، موضحًا دور التكنولوجيا في ضعف الإبداع وقلة الإثراء الثقافي خاصة عند الشعراء الشباب، مشيرًا إلى القراءة وأهميتها ومدى تاثير الكتاب في يد القارئ.



ويستمر برنامج "يلا نمثل ونقرأ الشعر" في تنمية واكتشاف مواهب الأطفال في قصور ثقافة "طفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات "كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط".